Çin, ABD'nin 2022'deki İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Rapor Yayımladı

BEİJİNG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, 2022 ABD İnsan Hakları İhlal Raporu'nu yayımladı.

Salı günü yayımlanan raporda 2022 yılında ABD'de insan hakları açısından önemli bir gerileme yaşandığı ifade edildi.

Raporda kendisini "insan hakları savunucusu" olarak tanımlayan ABD'de, paraya bağlı siyaset, ırk ayrımcılığı, silahlı şiddet ve polis şiddetinin yanı sıra varlık kutuplaşması gibi kronik hastalıkların tırmandığını belirtildi.

Raporda insan hakları yasalarının ve adaletin aşırı bir gerileme sergileyerek Amerikalıların temel hak ve özgürlüklerini baltaladığı vurgulandı.