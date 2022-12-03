Çin: ABD Mevcut Krizin Bedelini Müttefiki Avrupa'ya Ödetiyor

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü ABD'nin mevcut krizin bedelini müttefiki Avrupa'ya ödettiğini söyledi.

Zhao, bir basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD'nin hayata geçirdiği Enflasyonu Düşürme Yasası ile Çip ve Bilim Yasası'nın, ABD ve Avrupa arasında farklılıklar yaratacağı ve Batı'nın bölünmesine yol açacağı şeklindeki eleştirisinin sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.

Zhao, ABD çıkarlarına hizmet etmek için tasarlanan ABD mevzuatının diğer ülkeleri, sözde müttefikleri ve ortakları olanları bile dikkate almadığını söyledi.

Zhao "Bu, ABD'nin 'önce Amerika' diyen baskıcı yaklaşımının bir başka örneğidir" ifadelerini kullandı.

Son günlerde birçok Avrupalı lider ve yetkili, gelecekte yatırımların Avrupa'dan önemli ölçüde kaçmasına neden olabileceği için, ABD'nin Enflasyon Düşürme Yasası'nı dostlarına karşı kullanmaması gerektiği açıklamalarında bulunuyor.

"ABD, Avrupa'yı önemli bir müttefik olarak görüyor. Ancak gerçekte ABD, mevcut krizin bedelini Avrupa'nın ödemesine izin veriyor" diyen Zhao, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna krizinden çıkar sağlamaya çalışırken, Avrupa'nın yüksek enflasyon ve artan enerji fiyatları nedeniyle kan kaybettiğini belirtti.

Zhao, "Avrupa bugün bile ABD'nin Suriye, Afganistan ve Irak'ta geride bıraktığı karmaşayı temizlemeye devam ediyor" dedi.

Avrupa medyasında çıkan ve Avrupa'nın barış ve refahının neden Amerikan çıkarlarına bağlı olması gerektiğini sorgulayan bir yoruma atıfta bulunan Zhao, bunun gerçekten de Avrupa ve dünyanın geri kalanının ciddiyetle ele alması gereken bir soru olduğunu söyledi.