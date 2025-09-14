Çin, ABD Menşeli Entegre Devre Çiplerine Anti-Damping Soruşturması Başlattı

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD menşeli bazı analog entegre devre çiplerinin ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başlattı.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamaya göre soruşturma, yerli sanayi adına bir eyalet yarı iletken endüstri birliğinin başvurusu üzerine başlatıldı.

Soruşturma, 40 nanometre ve üzeri işlem teknolojileri kullanan emtia arayüzü entegre devre çipleri ile kapı sürücü entegre devre çiplerini kapsayacak.

Bakanlık, incelemenin 13 Eylül 2026'ya kadar tamamlanmasının planlandığını, özel durumlarda sürenin altı aya kadar uzatılabileceğini duyurdu.