Çin, ABD, Meksika ve Kanada İçin İhracat Ruhsatı Gereksinimini Getirdi

Çin, belli başlı öncü kimyasallar için ABD, Meksika ve Kanada'nın da yer aldığı ülkeler listesine ihracat ruhsatı gereksinimi ekledi. Yeni düzenleme 10 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin, belli öncü kimyasallar için özel ihracat ruhsatı gereken ülkeler listesine ABD, Meksika ve Kanada'yı ekledi.

Ticaret Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Gümrük Genel İdaresi ve Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi tarafından pazartesi günü ortaklaşa yayımlanan yeni düzenleme aynı gün yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında spesifik ülke ve bölgelere ihraç edilecek öncü kimyasalların yönetim kataloğu ve spesifik ülke ve bölgelere ilişkin katalog revize edilerek, ABD, Meksika ve Kanada resmen spesifik ülke ve bölgelere ilişkin kataloğa eklendi.

Yönetim kataloğuna 13 spesifik öncü kimyasal türü eklenirken, yeni kontroller açık şekilde ABD, Meksika ve Kanada'ya yapılan ihracatı da içeriyor.

Düzenlemeye göre ihracatçılar bundan böyle ilgili kimyasalları bu üç ülkeye ihraç ederken ruhsat başvurusunda bulunmak zorunda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
