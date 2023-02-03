Çin, ABD'li Yetkililerden Taiwan'la İlgili Meseleleri İhtiyatlı Şekilde Ele Almalarını İstedi

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'li yetkilileri, tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine samimi şekilde uymaya, ayrıca Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı şekilde ele almaya...

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'li yetkilileri, tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine samimi şekilde uymaya, ayrıca Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı şekilde ele almaya çağırdıklarını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bu baharki olası Taiwan ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine gazetecilere verdiği yanıtta, nereye ve ne zaman gideceği konusuna Çin'in karışamayacağını söylemişti.

Mao, McCarthy'nin açıklamasına günlük basın toplantısında karşılık verdi. Sözcü, Çin'in ABD'li yetkilileri tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine inandırıcı şekilde uymaya, uluslararası ilişkilerdeki temel normları uygulamaya ve Taiwan ile ilgili meseleleri ihtiyatlı ve doğru şekilde ele almaya çağırdığını belirtti.

Sözcü ayrıca ABD'den, Çin'in içişlerine karışmaktan vazgeçmesini, Çin-ABD ilişkilerine veya Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara zarar verebilecek adımlar atmaktan kaçınmasını istedi.

Mao, "Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edecek" dedi.

Taiwan lideri Tsai Ing-wen ile Eski ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Phil Davidson arasında Perşembe günü yapılan görüşmeye ilişkin soru üzerine ise sözcü, Çin'in Taiwan konusundaki tutumunu yineledi.

"Taiwan, Çin'in ayrılmaz bir parçası" diyen Mao, Taiwan meselesinin çözümünün Çin'in meselesi olduğunu ve konuyla ilgili kararın Çinliler tarafından alınması gerektiğini kaydetti.

Mao, Taiwan Boğazı'ndaki gerginliğe, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için ABD'nin desteğini arayan Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ile Taiwan'ı Çin'i kontrol altına almak için kullanmak isteyen ABD'deki bazı kişilerin neden olduğuna işaret etti.

Sözcü, ABD tarafının, ABD liderlerinin Taiwan'ın bağımsızlığını desteklememe konusundaki sözlerini tutması, Taiwan'la her türlü resmi etkileşimi ve askeri teması durdurması, Taiwan meselesine karışmaya son vermesi ve Taiwan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek yeni unsurlar yaratmayı bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.