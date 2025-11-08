Haberler

Çin, ABD'li Şirketlere Soya Fasulyesi İthalat Yasağını Kaldırıyor

Güncelleme:
Çin Gümrük Genel İdaresi, CHS Inc. dahil üç ABD'li şirkete uygulanan soya fasulyesi ithalatı yasağının 10 Kasım itibarıyla kaldırılacağını duyurdu. Yasağın kaldırılması, ABD'nin düzeltici önlemleri sonrası alındı.

BEİJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi, CHS Inc. şirketinin de aralarında bulunduğu ABD'li 3 şirkete uygulanan soya fasulyesi ithalatı yasağının 10 Kasım itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

İdareden cuma günü yapılan açıklamaya göre bu firmalara ithalat yetkisinin yeniden verilmesine ilişkin karar, ABD tarafının düzeltici önlemlerin değerlendirilmesinin ardından ve Çin'in ilgili yasa ve yönetmeliklerine ve uluslararası bitki sağlığı standartları uyarınca alındı.

İdareden yapılan başka bir açıklamada da Çin'in 10 Kasım itibarıyla ABD'den tomruk ithalatına yeniden başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
