Çin, ABD'li Şirketler için Stratejik Üs Olmaya Devam Ediyor

SHANGHAİ, 10 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Amerikan Ticaret Odası (AmCham Shanghai) Başkanı Eric Zheng, jeopolitik dinamiklerdeki gelişmeler sürerken Çin'in, ABD'li ülkelerin üretimi için birincil üs ve stratejik planlamanın kritik parçası olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Zheng, ABD ile Çin arasındaki ikili ilişkiler başta olmak üzere jeopolitik belirsizlik, Çin'deki ABD'li şirketler için en büyük zorluk olmayı sürdürürken AmCham Shanghai'ın üye şirketlerinin, işleri için kritik öneme sahip Çin pazarını terk etmediğini kaydetti.

Zheng, Çin'in reform ve dışa açılım hamlesinin ardından ülkeye girdikten sonra piyasadaki değişikliklere uyum sağlayarak Çin'de 40 yıl boyunca ayakta kalan 3M gibi üye şirketlerin bu ülkede uzun vadeli olarak bulunduklarını belirtti.

"Çin, onlar için sadece bir bulmacanın bir parçası değil, aynı zamanda uzun dönemli stratejilerinin temel bileşenidir. Dolayısıyla şirketlerimizin bu pazara olan bağlılığı uzun vadelidir" diyen Zheng, ABD'li şirketlerin, Çin'de ticari olarak başarılı olmak için pozitif görünümlerini sürdürmeleri ve güçlü yanlarına odaklanan stratejiler geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD'nin ticaret politikasının, Çin'e ve diğer ticaret ortaklarına gümrük vergisi uygulama vaatleriyle büyük dikkat çektiğini hatırlatan Zheng, bu önlemlerin tümü hayata geçirilemezse bile gümrük vergilerin ana araç olarak kullanıldığı, güçlü şekilde korumacı bir gündemin şekillenmesinin beklendiğini belirtti.

Gümrük vergilerinin, ticaret anlaşmazlıklarına yönelik en iyi çözüm olmadığını vurgulayan Zheng, "En iyi yol, kilit öneme sahip konuların ne olduğunu belirlemek ve gümrük vergilerini kullanma dışında yollar bulmaktır" dedi.

Gümrük vergilerinin nihayetinde ihracatçılardan çok müşterilere zarar verdiğini ifade eden Zheng, daha makul ve etkin çözümleri araştırmak için ABD ile Çin arasındaki diyaloğun sürdürülmesi çağrısı yaptı.

İki ülkenin imalat kapasitesinin yeniden inşasında işbirliği yapma potansiyeli bulunduğunu belirten Zheng, "ABD, imalat kapasitesini yeniden inşa etmeye çalışıyor; Çin de bunu desteklemek için mükemmel bir konumda bulunuyor. Çin'in rekabetçi ve gelişmiş imalat ekosistemi, bu bağlamda ABD'ye kesinlikle yardım edebilir" ifadelerini kullandı.

Zheng, iki ülkenin sağlık, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetişimi gibi küresel sorunları ele almak için birlikte çalışmasının önemli olduğunu da vurguladı. "Bu iki ülkenin, farklılıkları olsa bile birlikte çalışması önemli" diyen Zheng, küresel çözümler geliştirmek için ortak çaba gösterilmesi gereğine dikkat çekti.

Aralık 2024'te düzenlenen Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'nda Çinli liderler, ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik daha geniş çerçevedeki önlemler kapsamında daha proaktif bir maliye politikasının benimsenmesi, bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının daha yüksek belirlenmesi ve orta düzeyde gevşek bir para politikası uygulanması gibi 2025 yılına yönelik kilit öneme sahip ekonomik öncelikleri ortaya koymuştu.

2025 yılına yönelik olarak politika teşvikinin kritik öneme sahip olacağına dair inancını ifade eden Zheng, mali ve parasal önlemlerle birlikte proaktif makroekonomik politikalara daha fazla odaklanılacağını ve talebi artırmak için tüketimi teşvik etmeye vurgu yapılacağını kaydederek bunun olumlu bir adım olduğunu söyledi.

"Hükümetin, yabancı yatırımı teşvik etmeye devam edeceği mesajından da etkilendik" diyen Zheng bunun, yabancı yatırımcıların Çin'de gelişmeye devam etmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

AmCham Shanghai, 1.000'in üzerinde şirketten 3.000'den fazla üyeye sahip ve serbest ticaret, açık pazar, özel işletme ve serbest bilgi akışı ilkelerine bağlı kar amacı gütmeyen, tarafsız bir iş örgütü.