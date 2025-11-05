Çin, ABD'li Şirketler İçin Önlemleri Askıya Alacak

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, 4 Nisan'da bazı ABD'li şirketlere yönelik açıklanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerini, Çin ve ABD heyetlerinin kısa süre önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği ekonomi ve ticaret görüşmelerinde vardığı uzlaşıları uygulamaya koyma çerçevesinde 10 Kasım'dan itibaren bir yıl süreyle askıya almaya devam edeceklerini duyurdu.

Sözcünün çarşamba günü yaptığı açıklamada yine 10 Kasım'dan itibaren bu yıl 4 Mart'ta bazı ABD'li şirketlere yönelik açıklanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerinin kaldırılacağı da belirtildi.

Yurtiçi şirketlerin başvuruda bulunabileceğini kaydeden bakanlık sözcüsü, başvurularının onaylanmasının ardından bu şirketlerinin söz konusu ABD'li şirketlerle ticaret yapabileceğini de sözlerine ekledi.