Çin, ABD'li Şirketler İçin Önlemleri Askıya Alacak

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li şirketlere yönelik güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerini 10 Kasım'dan itibaren bir yıl boyunca askıya alacağını açıkladı. Bu karar, Çin ve ABD heyetlerinin Kuala Lumpur'daki ekonomi ve ticaret görüşmeleri neticesinde alındı.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, 4 Nisan'da bazı ABD'li şirketlere yönelik açıklanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerini, Çin ve ABD heyetlerinin kısa süre önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirdiği ekonomi ve ticaret görüşmelerinde vardığı uzlaşıları uygulamaya koyma çerçevesinde 10 Kasım'dan itibaren bir yıl süreyle askıya almaya devam edeceklerini duyurdu.

Sözcünün çarşamba günü yaptığı açıklamada yine 10 Kasım'dan itibaren bu yıl 4 Mart'ta bazı ABD'li şirketlere yönelik açıklanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerinin kaldırılacağı da belirtildi.

Yurtiçi şirketlerin başvuruda bulunabileceğini kaydeden bakanlık sözcüsü, başvurularının onaylanmasının ardından bu şirketlerinin söz konusu ABD'li şirketlerle ticaret yapabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
