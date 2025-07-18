Çin, ABD'li Senatörlerin Raporunu 'Asılsız' Olarak Reddetti

Çin, ABD'deki Demokrat Partili senatörler tarafından paylaşılan ve Pekin'in küresel etkisini artırdığı iddia eden raporu, "soğuk savaş zihniyetli, Çin karşıtı ve asılsız" ifadesiyle reddetti.

Başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, "Raporda, büyük ülkeler arası çatışmayı körükleyen, Çin tehdidi şeklindeki yanlış anlatılar yer almakta. Bu rapor, Çin'i hedef almayı ve bastırmayı amaçlamaktadır." dedi.

Lin, Çin'in rapora "şiddetle karşı çıktığını" belirterek, Pekin'in hiçbir ülkeyle etki alanı konusunda yarışma niyeti taşımadığını vurgulayarak, "Hiçbir ülkeyi yerinden etmeye veya ona meydan okumaya çalışmıyoruz." ifadesini kullandı.

Washington'a Çin ile ilişkileri "nesnel ve rasyonel" şekilde ele alma çağrısında bulunan Lin, Pekin'in "kötü niyetli rekabet veya büyük güç çatışmasına" girmediğinin altını çizdi.

Lin, Çin'in küresel liman satışlarına müdahale ettiği yönündeki iddialara verdiği yanıtta ise Çin'in "ekonomik zorbalık, tehdit veya baskı yoluyla başka ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını zedelemesine kesinlikle karşı olduğunu" belirtti.

New York Times'ın haberine göre, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ndeki Demokrat üyelerce hafta başında yayımlanan raporda, Başkan Donald Trump döneminde uluslararası yardımların ve yayıncılık hizmetlerinin kesilmesiyle Çin'in diplomatik alanda avantaj sağladığı öne sürülmüştü.