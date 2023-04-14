Çin, ABD'li Kongre Üyesi Michael Mccaul'a Yaptırım Kararı Aldı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Michael McCaul'a yönelik karşı önlemler almaya karar verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, McCaul'un son yıllarda sık sık Çin'in içişlerine müdahale eden ve ülke çıkarlarına zarar veren açıklama ve eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, McCaul'un kısa süre önce, Çin'in Taiwan bölgesini ziyaret eden ve tek Çin ilkesi ile Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal eden, Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar veren ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan ayrılıkçı güçlere ciddi şekilde yanlış sinyal gönderen bir delegasyona liderlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Çin'in, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası'nın 3, 4, 6 ve 15. maddeleri uyarınca McCaul'a yönelik karşı önlemler almaya karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, McCaul'un Çin'deki taşınır malları, gayrimenkulleri ve diğer tüm mal varlıklarının dondurulacağı ve Çin'deki tüm kurum ve kişilerin McCaul ile ticaret veya işbirliği yapmasının yasaklanacağı belirtildi. Ayrıca McCaul'un Çin vizesi alması veya ülkeye girmesi de yasaklandı.

McCaul'e yönelik karşı önlemler Perşembe günü yürürlüğe girdi.