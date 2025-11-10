Çin, ABD'li Gemi İşyeri ve Bireylere Liman Ücretlerini Bir Yıl Süreyle Askıya Aldı

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, ABD'li işletme, kuruluş ve bireylerin sahip olduğu ya da işlettiği gemilere uygulanan özel liman ücretlerinin bir yıl süreyle askıya alındığını duyurdu.

Karar, pazartesi günü saat 13.01 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bakanlık, ABD'nin 301. Madde kapsamında başlattığı soruşturmanın, Çin'in gemicilik ve gemi inşa sektörlerinin ve ilgili sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve kalkınma çıkarlarına olan etkileri konusunda başlatılan soruşturmanın da bir yıl süreyle askıya alındığını belirtti.

Söz konusu kararların, Çin ile ABD arasında kısa süre önce Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinde alındığı ifade edildi.