Çin, ABD'li Firmalara Uygulanan İhracat Kontrollerini 90 Gün Süreyle Askıya Aldı

Çin, ABD'li Firmalara Uygulanan İhracat Kontrollerini 90 Gün Süreyle Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'li firmalara uygulanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi ve ihracat kontrol önlemlerinin 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı. Böylece, yerli işletmeler ABD'li firmalarla iş yapmak için başvuru yapabilecek.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'li bazı firmalara uygulanan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi ve ihracat kontrolü önlemlerinin çarşamba günü itibarıyla askıya alındığını söyledi.

Sözcü, ABD'li 11 firmanın Çin'in güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklendiği 4 Nisan tarihli önlemin, 90 gün süreyle askıya alındığını belirtti.

ABD'li 6 firmanın da aynı listeye eklendiği 9 Nisan tarihli önlemin de durdurulduğunu kaydeden sözcü, yerli işletmelerin bu kuruluşlarla faaliyette bulunmak üzere başvuru yapabileceklerini ifade etti.

Sözcü, 4 Nisan ve 9 Nisan tarihlerinde yapılan duyurularla ABD'li 28 kuruluşun ihracat kontrol listesine eklendiği ihracat kontrolü önlemlerinin de 90 gün süreyle askıya alındığını açıkladı.

Buna göre söz konusu 28 firmaya çift kullanımlı ürün ihraç etmeleri gereken ihracatçı firmaların, ilgili yönetmeliklere uygun olarak bakanlığa başvurması gerekecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış

İstanbul'a gelmeyen Putin, heyeti aynı masa etrafında toplamış
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy'dan vasiyet açıklaması

Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.