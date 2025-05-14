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Çin, ABD İthalatına Uygulanan Gümrük Vergilerini Düzenliyor

Çin, ABD İthalatına Uygulanan Gümrük Vergilerini Düzenliyor
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Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergilerinde değişiklik yapacağını açıkladı. Düzenleme ile bazı vergiler 90 gün süreyle askıya alınacak.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, ABD'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde çarşamba günü saat 12.01 itibarıyla düzenlemeye gidecek.

Komisyondan salı günü yapılan açıklamaya göre Çin, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler ve vergilerin hafifletilmesine yönelik alınan kararlar doğrultusunda komisyonun 2025 tarih ve 4 sayılı duyurusunda belirtilen ABD ürünlerine yönelik değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranını değiştirecek. Bu çerçevede, değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmı ilk aşamada 90 günlük bir süre için askıya alınırken, yüzde 10'luk kısmının uygulanmasına ise devam edilecek.

Ayrıca, komisyonun 9 Nisan tarihli 5 ve 11 Nisan tarihli 6 sayılı duyurularıyla Amerikan ürünlerine getirilen değer üzerinden alınan değiştirilmiş ek gümrük vergisi oranları da kaldırılacak.

Geçen ay yapılan söz konusu duyurularda Çin, ABD'nin getirdiği "karşılıklı gümrük vergilerine" yönelik karşı önlemler olarak ABD'den ithal edilen ürünlere uygulanan ek gümrük vergilerini ilk olarak yüzde 84'e, daha sonra ise yüzde 125'e yükseltmişti.

Komisyon, ikili gümrük vergilerinin, iki ülkedeki üretici ve tüketicilerin beklentilerine uygun olarak düşürüldüğünü ve bu düşüşün, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari alışverişin yanı sıra küresel ekonomiye de katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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