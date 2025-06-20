Çin-ABD İlişkilerinde Karşılıklı Fayda Vurgusu

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Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin karşılıklı fayda prensibine dayandığını, bunun sadece iki ülkeye değil, tüm dünyaya fayda sağladığını ifade etti. İşbirliğinin önemine dikkat çeken Xie, korumacılığın ise zararlı olduğunu belirtti.

WASHINGTON, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Xie Feng, karşılıklı faydanın, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin "her zaman belirleyici özelliği" olduğunu söyledi.

Xie, çarşamba günü düzenlenen "ABD-Çin İlişkileri için Yeni Yol Arayışı" temalı ABD-Çin İş Konseyi 2025 Yıllık Galası'nda yaptığı konuşmada, yıllar içinde artan Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin sadece iki ülkeye değil, aynı zamanda dünyanın geneline de fayda sağladığını ifade etti.

Küresel ekonomik büyümenin durgun seyrettiği ortamda işbirliğinin tek çıkış yolu olduğunu, korumacılığın ise "susuzluğu gidermek için zehir içmekten" farksız olduğunu kaydeden Xie, Çin'in kalkınmasının dünya için fırsat olduğunu vurguladı.

"Çin'e inanmak daha iyi bir yarına inanmak, Çin'e yatırım yapmak ise geleceğe yatırım yapmak demektir" diyen Xie, Çin-ABD ilişkilerinin kritik bir dönemeçte olduğuna dikkat çekerek iki tarafın, kazan-kazan işbirliği ya da kaybet-kaybet senaryosu arasında seçim yapmak zorunluluğuyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Xie, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın stratejik rehberliğine bağlı kalınması ve iki liderin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakata tam riayet edilmesinin önemini vurguladı.

Çin'in işbirliği konusundaki samimiyetini vurgulayan ve Çin'in ilkelerinin altını çizen Xie, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarının aşılmaması gereken kırmızı çizgiler olduğunu, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğinin ise el üstünde tutulması gereken ilkeler olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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