Çin, ABD ile Vietnam Arasındaki Ticaret Anlaşmasına Tepki Gösterdi

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, diğer ülkelerin Çin'in aleyhine olacak şekilde ticaret anlaşması yapmasına şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD ile Vietnam arasında yapılan ticaret anlaşmasına ilişkin konuşan He, söz konusu gelişmeyi değerlendirdiklerini belirtti.

ABD'nin ticaret ortaklarına sözde "karşılıklı gümrük vergileri" dayatmasının, tipik bir tek taraflı zorbalık eylemi olduğunu kaydeden He, bu uygulamaya her daim karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü, diğer ülkelerin ABD ile olan ticaret anlaşmazlıklarını eşit koşullarda yürütülen müzakereler yoluyla çözüme kavuşturma çabalarını desteklediklerini, ancak ülkelerin Çin'in çıkarları pahasına bir anlaşmaya varmasına kesin şekilde karşı olduklarını vurguladı.

He, "Böyle bir durum karşısında Çin, meşru hak ve çıkarlarını savunmak üzere kararlı karşı önlemler alacaktır" dedi.