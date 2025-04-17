Çin, ABD ile Ticaret İletişimini Sürekli Halde Tutuyor

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD Ticaret Bakanlığı ile temel düzeyde iletişimi sürdürdüklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in net ve tutarlı bir tutum izlediğini ve ekonomik ve ticari konularda ABD ile istişarelere açık olduğunu vurguladı.

He, tek taraflı gümrük vergisi artışlarını başlatanın tamamen ABD olduğunu belirterek, sorunu da çıkaranın çözmesi gerektiğini ifade etti.

Sözcü, ABD'den derhal Çin'e maksimum baskı uygulamaktan vazgeçmesini, zorlama ve şantaj eylemlerine son vermesini ve farklılıkları karşılıklı saygıya dayalı eşit diyalog yoluyla çözüme kavuşturmasını talep etti.