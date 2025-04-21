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Çin, ABD ile Ticaret Anlaşmalarına Karşı Sert Tavır Aldı

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Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin ticaret ortakları ile yaptığı girişimlere karşı çıktıklarını belirterek, gerekirse karşı tedbir alacaklarını açıkladı. ABD'nin çeşitli ülkeler üzerinde baskı uygulayarak gümrük vergileri üzerinden ticaret kısıtlamaları yapacağı yönündeki haberlere yanıt verdi.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD ile ticaret ortakları arasında Çin'in çıkarlarını zedeleyebilecek her türlü anlaşmaya şiddetle karşı olduklarını söyledi.

Sözcü, ABD'nin, gümrük vergilerinden muafiyet karşılığında Çin'le ticaret ilişkilerini kısıtlamaları için diğer ülkelere baskı yapmaya hazırlandığı yönündeki haberler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada böyle bir durumun ortaya çıkması halinde bunu kabul etmeyeceklerini ve buna yönelik karşı önlemleri kararlılıkla alacaklarını belirterek, meşru hak ve çıkarlarını koruma azim ve becerisine sahip olduklarını vurguladı.

Sözcü, ABD'nin sözde "karşılıklılık" kisvesi altında tüm ticaret ortaklarına keyfi gümrük vergileri uygulayarak onları sözde "karşılıklı gümrük vergileri" müzakerelerine başlamaya zorladığını belirtti.

Sözcü, "Bu aslında uluslararası ekonomi ve ticaret alanında hegemonyacı siyaset ve tek taraflı zorbalığı ileriye götürmek üzere 'karşılıklılık' bayrağını bahane olarak kullanmaktan başka bir şey değildir" dedi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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