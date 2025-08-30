Çin, ABD ile İlişkilerde İşbirliğine Hazır Olduğunu Açıkladı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin, ABD ile ilişkilerde yeni dönemde iyi geçinmenin doğru yolunu bulmak için işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu cuma günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in kendi ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korurken, ABD ile karşılıklı saygı içinde barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Ma ayrıca, Çin'e baskı yapma veya zorlama girişimlerinin ve Çin'in kalkınmasını veya Çin ulusunun yeniden canlanmasını engelleme çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Ma, "ABD ile aynı yönde işbirliği yapmaya, iki devlet başkanının ulaştığı önemli mutabakatı uygulamaya, iletişimi sürdürmeye, farklılıkları yönetmeye, işbirliğini genişletmeye ve iki büyük ülkenin yeni dönemde iyi geçinmesinin doğru yolunu aramayı sürdürmeye hazırız" dedi.