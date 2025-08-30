Çin, ABD ile İlişkilerde İşbirliğine Hazır Olduğunu Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD ile ilişkilerde yeni bir döneme girmek için işbirliğine açık olduğunu belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu, karşılıklı saygı ve kazan-kazan anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı.

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin, ABD ile ilişkilerde yeni dönemde iyi geçinmenin doğru yolunu bulmak için işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu cuma günkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'in kendi ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korurken, ABD ile karşılıklı saygı içinde barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Ma ayrıca, Çin'e baskı yapma veya zorlama girişimlerinin ve Çin'in kalkınmasını veya Çin ulusunun yeniden canlanmasını engelleme çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Ma, "ABD ile aynı yönde işbirliği yapmaya, iki devlet başkanının ulaştığı önemli mutabakatı uygulamaya, iletişimi sürdürmeye, farklılıkları yönetmeye, işbirliğini genişletmeye ve iki büyük ülkenin yeni dönemde iyi geçinmesinin doğru yolunu aramayı sürdürmeye hazırız" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.