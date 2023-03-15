Çin: ABD ile Güney Kore'nin Ortak Askeri Tatbikatları Ciddi Endişe Kaynağı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çin'in, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatlarındaki hamlelerinden ciddi endişe duyduğunu belirterek ilgili tüm tarafları ölçülü davranmaya ve Kore Yarımadası'nda daha çok barış ve istikrara olanak sağlayan şeyler...

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Çin'in, ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatlarındaki hamlelerinden ciddi endişe duyduğunu belirterek ilgili tüm tarafları ölçülü davranmaya ve Kore Yarımadası'nda daha çok barış ve istikrara olanak sağlayan şeyler yapmaya çağırdı.

Wang söz konusu açıklamayı Salı günkü günlük basın toplantısında, ABD ile Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerine ilişkin haberler hakkındaki bir soruyu yanıtlarken yaptı.

Wang "ABD ile Güney Kore'nin askeri tatbikatlarındaki hamlelerinden ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'ndaki düğümün nasıl bugünkü hale geldiğinin açık olduğunu kaydeden Wang, ana nedenin, ilgili tarafların Kuzey Kore'nin nükleer silahların yok edilmesine yönelik önlemlerine karşılık vermeyi reddetmeleri ve Kuzey Kore'ye baskı uygulayıp caydırmaya devam etmeleri olduğunu söyledi.

Wang, "Kore Yarımadası'ndaki mevcut durum son derece karmaşık ve hassastır. İlgili tüm taraflar ölçülü davranmalı ve Kore Yarımadası'nda daha çok barış ve istikrara olanak sağlayan şeyler yapmalıdır, aksini değil" diye ekledi.