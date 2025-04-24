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Çin: ABD ile Gümrük Vergileri Üzerine Müzakere Yok

Çin: ABD ile Gümrük Vergileri Üzerine Müzakere Yok
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile gümrük vergileri konusunda herhangi bir müzakere gerçekleştirilmediğini ve ABD'nin gümrük vergisi savaşı başlattığını açıkladı.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD ile gümrük vergilerine ilişkin konularda bir anlaşmaya varmak bir yana istişare ya da müzakere bile gerçekleştirmediklerini söyledi.

Guo perşembe günkü basın toplantısında iki ülkenin gümrük vergileri konusunda müzakerelerde bulunduğu ve kısa süre içinde bir anlaşmaya varabileceği yönünde ABD'den gelen haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu haberlerin yalan olduğunu belirten Guo, Çin'e karşı bir gümrük vergisi savaşı başlatan tarafın ABD olduğunu ve Çin'in bu konuda tutarlı ve net bir tutum sergilediğini vurguladı.

"Savaşmamız gerekirse savaşırız. ABD konuşmak isterse kapımız açık" diyen sözcü, sadece eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde diyalog ve müzakere istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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