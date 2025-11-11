Çin, ABD ile Denizcilik Sektöründe İşbirliği İçin Adım Attı

Haberler

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin denizcilik ve gemi inşa sektörüne yönelik önlemleri bir yıl süreyle askıya almasını değerlendirdi. Bu adımın ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirttiler.

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, uluslararası denizcilik ve gemi inşa pazarlarında adil rekabet ortamının sürdürülmesi için ABD'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışmaya devam etmesini beklediklerini söyledi.

Sözcü pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin 301. Madde soruşturması çerçevesinde Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerini hedef alan önlemlerini bir yıl süreyle askıya alma yönündeki kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, bu adımın hem Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğine hem de küresel ekonomiye daha fazla kesinlik ve istikrar kazandıracağını söyledi.

Aynı gün Çin de geçen ay uygulamaya koyduğu karşı önlemleri bir yıl süreyle askıya aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu kararların, ortak noktada buluşmak ve Kuala Lumpur'da düzenlenen Çin-ABD ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakatı uygulamak üzere iki tarafın attığı önemli adımlar olduğu vurgulandı.

Sözcü, karşılıklı saygı ve eşit koşullarda istişare ilkeleri temelinde ABD ile ilgili konularda iletişim ve görüşmeleri sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
