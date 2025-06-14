Çin, ABD ile Askeri İlişkilerin Gelişimine Devam Edeceğini Açıkladı

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD ile ordular arası ilişkilerin istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimi için karşılıklı saygı ve işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, ABD'yle ordular arası ilişkilerin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini ilerletme bağlılıklarının devam ettiğini söyledi.

Jiang, cuma günkü basın toplantısında Çin'in karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlılığını da yineledi.

Sözcü, ABD'yi sözde "Çin tehdidi" söylemini büyütmeye son verme, Çin'in temel çıkar ve önde gelen endişelerine saygı gösterme ve iletişim ile diyaloğu güçlendirmek, farklılıkları uygun şekilde çözüme kavuşturmak ve karşılıklı anlayış ve güveni artırmak üzere Çin'le çalışma çağrısı yaptı.

Sözcü, iki tarafı iki ordu arasındaki ilişkileri ortaklaşa geliştirip iyileştirmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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