Çin, ABD Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

Çin, ABD Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin uyguladığı 232. Madde kapsamındaki gümrük vergilerini eleştirerek, bunların derhal kaldırılması gerektiğini duyurdu. Sözcü, önlemlerin korumacılık eylemi olduğunu ve çok taraflı ticaret sistemine zarar verdiğini vurguladı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin 232. Madde soruşturması kapsamında uyguladığı gümrük vergisi önlemlerini en kısa sürede kaldırması gerektiğini söyledi.

He, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ithal edilen otomobil, çelik ve alüminyuma getirilen 232. Madde kapsamındaki gümrük vergileri ile ilaçlara yönelik 232. Madde soruşturmasının "tipik bir tek taraflılık ve korumacılık eylemi" olduğunu belirtti.

Söz konusu önlemlerin diğer ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini baltaladığını ifade eden sözcü, ABD'deki sektörlere de bir yararı dokunmadığını vurguladı.

Sözcü, ABD'den 232. Madde kapsamındaki gümrük vergisi önlemlerini derhal kaldırmasını ve tüm tarafların endişelerini eşit koşullarda yürütülecek diyalog yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmasını istedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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