Çin, ABD'den Xbb.1.5 Verilerini Paylaşmasını İstedi

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Omicron alt varyantı XBB.1.5'in hızlı yayılışını göz önünde bulundurarak yerel Kovid-19 bilgi ve verilerini zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Omicron alt varyantı XBB.1.5'in hızlı yayılışını göz önünde bulundurarak yerel Kovid-19 bilgi ve verilerini zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini söyledi.

Wang bu açıklamayı olağan basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu bilgileri Çin ile paylaşıp paylaşmadığı sorusuna cevap olarak yaptı.

Tüm Grip Verilerinin Paylaşılması Küresel İnisiyatifi'nin açık kaynaklı Kovid-19 verilerine göre salgının ortaya çıkışını izleyen üç yıl içerisinde neredeyse tüm Kovid-19 varyantları ve bunların kollarının Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olduğunu söyleyen Wang, ABD'nin en yüksek sayıda Kovid-19 varyantına sahip ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.

Wang, XBB.1.5'in Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı çoğalan varyant olduğunu ve ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 40'ından fazlasının sorumlusunun bu varyant olduğunu belirtti.

Wang, "ABD tarafının yerel Kovid-19 bilgi ve verilerini Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası toplumla zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaşması ve virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için etkin önlemler alması gerekir" dedi.