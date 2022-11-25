Çin, ABD'den Ülke İçindeki Rasyonel Seslere Kulak Vermesini ve Çinli Şirketleri Engellemeyi Bırakmasını İstedi

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ülke içindeki rasyonel sesleri dinlemesi ve Çinli şirketleri engellemeyi ve onlara zarar vermeyi bırakması gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ülke içindeki rasyonel sesleri dinlemesi ve Çinli şirketleri engellemeyi ve onlara zarar vermeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Haberlere göre, Amerikan endüstri koalisyonu, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı James Inhofe ve komitenin kıdemli üyesi Jack Reed'a bir mektup gönderdi. Mektupta, devlet kurumlarının Çinli yarı iletken üreticileriyle iş yapmasını yasaklayan 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) değişikliğinin yasa veya yönetmeliklerde açıkça tanımlanmadığı ve yükleniciler ile hükümete büyük yükler getireceği belirtildi.

Mao, günlük basın toplantısında konuyla ilgili soru üzerine, "NDAA aslında ABD'nin iç mevzuatı. Bununla birlikte, Çin hakkında olumsuz içeriğin yasa tasarısına eklenmesini kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Sözcü, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin hem piyasa yasalarının hem de işletmelerin tercihlerinin bir sonucu olarak şekillendiğini söyledi. Mao, ABD'deki iş dünyasından gelen mektubun, küresel sanayi ve tedarik zincirlerindeki gelişigüzel bozulmanın ve hasarın kimsenin çıkarına hizmet etmediğini ve bu tür eylemlerin hiçbir destek görmeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

Mao, "ABD'nin ülke içinden yükselen rasyonel sesleri dinleyerek, ekonomik, ticari ve bilim-teknoloji meselelerini siyasallaştırmayı, silah haline dönüştürmeyi ve ideolojik hale getirmeyi bırakması, Çinli şirketleri engellemeye ve onlara zarar vermeye son vermesi, piyasa ekonomisi yasaları ve serbest ticaret kurallarına saygı göstermesi, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenlik ve istikrarını savunması gerek" dedi.