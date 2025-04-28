Çin, ABD'den Ticaret Durdurulsa Bile Enerji ve Tahıl Güvenliğini Sağlayabilecek

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Chenxin, ABD'den ticari mal alımını durdurmaları halinde bile tahıl ve enerji güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Zhao, pazartesi günü ABD'nin gümrük vergilerinin etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede yerli tahıl rezervlerinin bol olduğunu ve ABD'den ithal edilen tahılın geçen yıl iç tüketimin yalnızca çok küçük bir bölümünü teşkil ettiğini söyledi.

Zhao, ABD'den ithal edilen tahılın öncelikle yem olarak kullanıldığını ve uluslararası piyasada yem tedarikine yönelik birçok alternatifin bulunduğunu belirtti.

Zhao, "ABD'den yemlik tahıl ve yağlı tohum alımını durdursak bile bunun tahıl tedarikimiz üzerine etkisi çok az olacaktır" dedi.

Zhao, enerji açısından ise ABD'den ithal ettikleri ham petrol, doğalgaz ve kömürün 2024 yılındaki enerji tüketiminde sadece çok küçük bir paya sahip olduğunu belirterek, yerli enerji tedarikinin yeterli olduğunu ve uluslararası piyasadaki çeşitli kaynaklardan ithalat yapabileceğini sözlerine ekledi.

Zhao, "Çinli şirketler ABD'den enerji ithalatını azaltsa ya da tamamen durdursa bile, bunun Çin'in yerel enerji tedariki üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır" diye konuştu.

Zhao, komisyonun gıda ve enerji güvenliğini daha fazla güvence altına almak, uluslararası işbirliği yürütmek ve hem gıda hem de enerji açısından istikrarlı iç arzı ve sorunsuz piyasa işleyişini etkin şekilde sağlamak için ilgili departmanlarla çalışacağını vurguladı.