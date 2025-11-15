Çin, ABD'den Taiwan Meselesine İhtiyatla Yaklaşmasını İstedi

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD'yi Taiwan meselesine son derece ihtiyatla yaklaşmaya çağırdı.

Chen, cumartesi günkü basın toplantısında ABD'nin kısa süre önce duyurduğu Taiwan'a 330 milyon dolarlık silah satışı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin Taiwan'a silah satışına kesinlikle karşıyız. Bu tutumumuz her zaman tutarlı ve nettir" diyen Chen, böyle bir adımın Çin'in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini söyledi.

Sözcü, ABD tarafına tek Çin ilkesine ve 17 Ağustos Bildirisi başta olmak üzere Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye riayet etme, "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı güçlerini şımartıp desteklemeye son verme ve Taiwan meselesine azami ihtiyatla yaklaşma çağrısında bulundu.

"Taiwan'ın bağımsızlığının" Taiwan Boğazı'ndaki barışla hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirten Chen, Lai Ching-te yönetimine, dış güçler ve askeri yollarla bağımsızlık arayışının çıkmaz sokak olduğu yönünde sert bir uyarıda bulundu.

Sözcü, "Ulusal egemenliğimizi, güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.