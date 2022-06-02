Çin, ABD'den, Taiwan ile Her Türlü Resmi Teması Kesmesini İstedi - Haberler

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD tarafını, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sıkı sıkıya bağlı kalmaya ve Taiwan ile her türlü resmi alışverişe son vermeye çağırdı. Basında çıkan haberlere göre, ABD ticaret temsilcisi yardımcısı ile Taiwan temsilcisi arasında 21. Yüzyılda Ticaret konusunda sözde ABD-Taiwan Girişimi adı verilen bir sanal görüşme yapıldı.

Zhao günlük basın toplantısında, "Çin, Taiwan ve Çin ile diplomatik ilişkileri olan ülkeler arasında, egemenlik çıkarımları olan ve resmi nitelik taşıyan anlaşmaların müzakere edilmesi ve imzalanması da dahil olmak üzere, her türlü resmi temasa alışverişe karşı" dedi. ABD'nin son dönemde Taiwan meselesinde sık sık hamle yaptığını söyleyen Zhao, aslında bunların hepsinin, tek Çin ilkesini ihlal ettiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığını" isteyen ayrılıkçı güçleri cesaretlendirdiğini ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozduğunu belirtti. "Dünyada sadece bir Çin var ve Taiwan da Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası. Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet" diyen sözcü, bunların sadece üzerinde uluslararası topluluk tarafından varılan uzlaşmalar değil, aynı zamanda Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirideki ABD'nin ciddi taahhütleri olduğunu hatırlattı. Zhao, ABD'nin "Taiwan kartını" oynamakta ısrar etmesinin, sadece Çin-ABD ilişkilerini tehlikeye atacağını vurguladı.

Sözcü, ABD tarafının kesinlikle tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye sadık kalması, Taiwan ile herhangi bir resmi temas biçimine son vermesi, müzakereleri ve egemenlik çıkarımları ve resmi nitelikte olan her türlü anlaşmayı imzalamayı durdurması ve "Taiwan bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten kaçınması gerektiğini belirtti. Zhao, "Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerine de sert bir uyarıda bulunuyoruz: En kısa sürede ABD desteğini isteyerek 'Taiwan'ın bağımsızlığına' yönelik arayışlara son verin. Aksi takdirde, yüksekten uçanın düşüşü sert olur" dedi.

Xinhua / Güncel