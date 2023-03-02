Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışlarını Durdurmasını İstedi

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'yi Taiwan'a silah satışını durdurmaya ve askeri temasa son vermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü Taiwan'a yeni silah satışını onayladı. Bu karara yanıt olarak Sözcü Mao Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine yönelik silah satışlarının tek Çin ilkesini ve 17 Ağustos tarihli bildiri başta olmak üzere Çin ile ABD'nin üç ortak bildirisinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ettiğini söyledi.

"Bu tür satışlar Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını baltalıyor ve Çin-ABD ilişkilerinin yanı sıra Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrara da zarar veriyor" diyen Mao, Çin'in buna kesinlikle karşı olduğunu belirtti.

Mao, "ABD'yi tek Çin ilkesine ve Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiriye uymaya, Taiwan'a yönelik silah satışını ve askeri teması durdurmaya ve Taiwan Boğazı'nda gerilime yol açabilecek yeni faktörler yaratmaya son vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Sözcü, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlerinin ve ABD'nin Taiwan'ı Çin'i çevrelemek için kullanma girişiminin Taiwan Boğazı'ndaki gerilimin temel nedenleri olduğunu söyledi.