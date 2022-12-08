Çin, ABD'den Taiwan'a Silah Satışını Durdurmasını İstedi

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü ABD'ye, Taiwan'a silah satışını durdurma ve Çin bölgesiyle askeri temasları kesme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning açıklamayı olağan basın toplantısında, ABD tarafının Taiwan'a uçak parçası ve ekipman satışını onayladığına dair haberlerle ilgili soru üzerine yaptı.

Mao, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satışının, tek Çin ilkesinin ve başta 17 Ağustos tarihli bildiri olmak üzere Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin açıkça ihlali olduğunu söyledi.

Sözcü, silah satışının Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar verdiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunanlara karşı yanlış sinyal gönderdiğini ifade etti.

Çin'in ABD'nin bu tutumundan kesinlikle memnun olmadığını ve buna kesin olarak karşı olduğunu belirten Mao, ülkesinin egemenlik ve güvenlik çıkarlarını savunmak için ciddi şekilde hareket edeceği konusunda uyardı.

Mao, Çin'in, ABD tarafını tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirgenin hükümlerine uymaya ve ABD yönetiminin "Taiwan bağımsızlığını" desteklemeyeceği yönündeki sözünü samimi şekilde uygulamaya çağırdığını belirtti.

Sözcü, ABD'nin Taiwan'a silah satışını ve askeri temaslarını durdurması, Taiwan Boğazı'nda gerginliğe yol açabilecek yeni unsurlar yaratmaktan kaçınması, Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmayı bırakması, ayrıca izlediği yanlış ve tehlikeli yolda daha da ileri gitmeyi bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.