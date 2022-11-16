Çin ABD'den Siber Güvenlikle İlgili Sorumsuz Suçlamalara Son Vermesini İstedi

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'yi siber güvenlik konusunda diğer ülkelere yönelik sorumsuz suçlamalarda bulunmaya son vermeye çağırdığını belirtti.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'yi siber güvenlik konusunda diğer ülkelere yönelik sorumsuz suçlamalarda bulunmaya son vermeye çağırdığını belirtti.

Mao açıklamayı, olağan basın toplantısında, Amerikan istihbaratının, Çin ve başka ülkelerdeki casus ve bilgisayar korsanlarının yeni gelişen teknolojiler hakkındaki akademik araştırmalara erişimini engellemeye çalıştığı yönündeki iddialarla ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin hükümetinin her zaman kesin şekilde bilgisayar korsanlığı saldırılarına ve bilgi teknolojilerinin istismarına karşı olduğunu söyledi.

ABD'nin dünyanın en güçlü siber teknolojisi ve yeteneklerine sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Mao, diğer ülkelere yönelik en fazla sayıda bilgisayar korsanlığı saldırısı, telefon dinleme ve gizli hırsızlık eylemlerini ABD'nin yürüttüğünü belirtti.

"Kısa süre önce yayınlanan bir haber, ABD'nin Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'ne yönelik siber saldırı ve hırsızlık operasyonları başlattığını ve bir grup temel teknik veriyi aldığını gösteriyor. Fakat ABD konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil" diyen Mao, ABD'yi diğer ülkelere yönelik siber saldırı ve gizli hırsızlık eylemlerini derhal durdurmaya ve siber güvenlikle ilgili başkalarına karşı sorumsuz suçlamalarda bulunmaya son vermeye çağırdı.