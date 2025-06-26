Çin, ABD'den Nesnel Algı Geliştirmesini İstedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'yi Çin ile ilgili rasyonel bir algı geliştirmeye çağırdı ve yanlış yönlendirmelere son vermesi gerektiğini vurguladı. Zhang, ABD'nin bölgedeki askeri hazırlıklarını eleştirerek, Taiwan meselesinin tamamen Çin'in iç işlerine ait olduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'ye Çin'le ilgili nesnel ve rasyonel bir algı geliştirme ve hem ABD kamuoyunu hem de uluslararası toplumu kandırıp yanlış yönlendirmeye son verme çağrısında bulundu.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında ABD Savunma Bakanı'nın Çin'i "tehdit" olarak tanımladığı ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesinde "barışı güç yoluyla sağlamak" üzere caydırıcılığını ön plana çıkardığı şeklindeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zhang, ABD'nin bölgedeki kuvvetlerinin savaşa hazır olma durumunu güçlendirme ve Taiwan'ın savunma kapasitesini artırmaya yönelik planları hakkında da açıklamalar yaptı.

Taiwan sorununun, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişlerine ait bir konu olduğunu belirten Zhang, ABD'den her şey için Çin'i suçlamaya son vermesini ve iki ülke ve ordu arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için uygun koşulları oluşturmasını istedi.

Çin'in hiçbir ülkeyi kendi kalkınmasıyla tehdit etmediğini ve belli bir ülke gibi caydırma ve zorlamaya başvurmadığını vurgulayan Zhang, Çin ordusunun, dünya barışının korunmasında sağlam bir kuvvet olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Beni sandalye bacağıyla dövdü' diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e büyük şok

"Beni sandalye bacağıyla dövdü" diyen eşinden Şırdancı Mehmet'e şok
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık

Hamaney'den Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de sürpriz ayrılık
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.