Çin, ABD'den Karşılıklı Saygı, Barış İçinde Birlikte Var Olma ve Kazan-kazan İşbirliği İstedi - Haberler

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılıklı saygı, barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini gerçek anlamda uygulamasını istedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Biden yönetiminin Çin stratejisini "yatırım yap, uyumlu hale getir ve rekabet et" olarak nitelendirdi. Günlük olağan basın toplantısında konuşan Zhao, Blinken'ın bu sözüne cevap olarak, Çin'in her zaman bağlantılı, çeşitlilik içinde, kapsayıcı, güvenli ve ortak faydaya dayalı bir dünya kurmanın hem Çin'in hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlenmesi gereken bir sorumluluk ve zorunluluk olduğuna inandığını söyledi. Zhao, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin meşru yatırımlar yoluyla kalkınma sağladığını görmekten memnun olduğunu, ancak Çin'i "hayali bir düşman" haline getirmemesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yenilikçilik ve rekabet gücünü nasıl ilerlettiğinin Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisine bağlı olduğunu belirten Sözcü Zhao, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i baskı altına almaması ve sınırlamaması, Çin'in iç işlerine karışmaması ve Çin'in çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Zhao, "Böyle bir şey olursa, Çin buna kararlılıkla karşı çıkacaktır" dedi. Zhao, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikleri arasındaki normal koordinasyon ve işbirliğine karışmadığını, ancak bu ilişkilerin üçüncü tarafların çıkarlarını hedeflememesi, bu çıkarlara zarar vermemesi veya uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal etmemesi gerektiğine işaret etti. Zhao, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ekonomi ve ticaret alanlarında bir rekabet yaşandığını inkar etmediğini söyleyerek şunları ekledi: "Ancak bizim ilişkilerimiz rekabetle tanımlanmamalı ya da biz sıfır toplamlı vahşi rekabet peşinde koşmamalıyız veya rekabet kisvesi altında büyük güç çatışmasına girmemeliyiz."

Sözcü Zhao, ABD tarafının Çin-ABD ilişkilerini süper güç çatışması olarak tanımlamakta ve "ben kazanayım sen kaybet" politika hedeflerini takip etmekte ısrar etmesinin, iki ülkeyi mücadele ve çatışmaya itmekten ve dünyayı bölünmeye ve karmaşaya sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını söyledi. Zhao, ABD tarafının geçtiğimiz günlerde Çin politikası hakkındaki açıklamasının "eski şarabı yeni şişede sunmaktan" başka bir şey olmadığını söyledi. Zhao'ya göre "üç maddelik yaklaşım", Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm iç ve dış kaynaklarının Çin'i çevrelemek, baskılamak ve kontrol altına almak için kullanılmasından ibaret. Zhao, "Çin-ABD ilişkileri önemli bir kavşakta bulunduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin doğru seçimi yapması gerekir. Kelime oyunları oynamak yerine çabalarını karşılıklı saygı, barış içinde birlikte var olma ve kazan-kazan işbirliğine odaklanması gerekir" dedi.

Xinhua / Güncel