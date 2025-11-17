Çin, ABD'den İthal Normal Propanol İçin Anti-Damping İncelemesi Başlatacak

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen normal propanola (NPA) yönelik anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasına ilişkin yeni değerlendirmeye başlayacaklarını söyledi.

Salı günü duyurulan karar, sektörü temsil eden yerli NPA üreticilerinin 12 Eylül 2025 tarihinde yaptıkları başvurunun ardından alındı. Üreticiler başvuruda söz konusu anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesinin, dampingin devamına veya tekrarına yol açabileceğini ve yerli sanayinin yeniden zarar görmesine neden olabileceğini belirtmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada anti-damping vergilerinin, sürenin sona ermesi nedeniyle yapılacak inceleme sırasında yürürlükte kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Mevcut vergiler, ilk olarak 18 Kasım 2020 tarihinde 5 yıllık süre için yüzde 254,4-267,4 arasında değişen oranlarla uygulamaya konmuştu.

Açıklamada soruşturmanın 18 Kasım 2026 tarihinden önce sonuçlandırılmasının beklendiği ifade edildi.

Renksiz bir sıvı olan NPA, çözücü ve kimyasal ara madde olarak kullanılıyor. Gıda ambalaj mürekkeplerinde ve lityum batarya elektrolit bileşenlerinde kullanılan NPA, ilaç, kaplama, yapıştırıcı, kozmetik ve diğer ürünlerde de önemli bir hammadde olarak yer alıyor.