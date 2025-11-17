Haberler

Çin, ABD'den İthal Normal Propanol İçin Anti-Damping İncelemesi Başlatacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen normal propanol için anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasının ardından yeni bir değerlendirme sürecine gireceğini duyurdu. Yerli üreticiler, bu önlemlerin sona ermesinin dampingin devamına yol açabileceğini belirtiyor.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den ithal edilen normal propanola (NPA) yönelik anti-damping önlemlerinin süresinin dolmasına ilişkin yeni değerlendirmeye başlayacaklarını söyledi.

Salı günü duyurulan karar, sektörü temsil eden yerli NPA üreticilerinin 12 Eylül 2025 tarihinde yaptıkları başvurunun ardından alındı. Üreticiler başvuruda söz konusu anti-damping önlemlerinin sona erdirilmesinin, dampingin devamına veya tekrarına yol açabileceğini ve yerli sanayinin yeniden zarar görmesine neden olabileceğini belirtmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada anti-damping vergilerinin, sürenin sona ermesi nedeniyle yapılacak inceleme sırasında yürürlükte kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Mevcut vergiler, ilk olarak 18 Kasım 2020 tarihinde 5 yıllık süre için yüzde 254,4-267,4 arasında değişen oranlarla uygulamaya konmuştu.

Açıklamada soruşturmanın 18 Kasım 2026 tarihinden önce sonuçlandırılmasının beklendiği ifade edildi.

Renksiz bir sıvı olan NPA, çözücü ve kimyasal ara madde olarak kullanılıyor. Gıda ambalaj mürekkeplerinde ve lityum batarya elektrolit bileşenlerinde kullanılan NPA, ilaç, kaplama, yapıştırıcı, kozmetik ve diğer ürünlerde de önemli bir hammadde olarak yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TBMM'de bir ilk! 'Kürtçe' ifadeler tutanaklara geçti

TBMM'de yeni sürecin yansımaları! İlk kez tutanaklara geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.