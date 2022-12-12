Çin ABD'den, Çinli Yetkililere Uygulanan Yaptırımları Kaldırmasını İstedi

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin ABD'den, Çinli yetkililere uyguladığı sözde yaptırımları derhal kaldırmasını ve Tibet işlerine karışmaya son vermesini istedi.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Çin ABD'den, Çinli yetkililere uyguladığı sözde yaptırımları derhal kaldırmasını ve Tibet işlerine karışmaya son vermesini istedi.

Wang açıklamayı, ABD'nin Cuma günü Tibet Özerk Bölgesi'nde ciddi insan hakları ihlali olarak adlandırdıkları olay nedeniyle iki üst düzey Çinli yetkiliye yaptırım uygulama kararı alması üzerine yaptı.

Sözcü, ABD tarafının iç hukuk ve Tibet'te insan hakları sorunları bahanesiyle Çinli yetkililere yasadışı yaptırımlar uyguladığını ve bunun "Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahale etmek anlamına geldiğini, uluslararası ilişkilerdeki temel normları açıkça ihlal ettiğini ve Çin-ABD ilişkilerine ciddi şekilde zarar verdiğini" söyledi.

Wang, "Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor ve şiddetle kınıyor" dedi.

Sözcü, ABD'nin diğer ülkelere yersiz yaptırımlar uygulama hakkı olmadığını ve "dünya polisi" gibi davranmasını gerektirecek bir konumda olmadığını ifade etti.

Wang, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak için etkili ve kararlı tedbirler alacağı konusunda uyardı.