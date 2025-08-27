Çin, ABD'den Çinli Öğrencilere Yönelik Taciz Uygulamalarına Son Vermesini İstedi

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çinli öğrencilere yönelik temelsiz sorgu, taciz ve sınır dışı uygulamalarına son verip bu öğrencilerin meşru ve yasal haklarını etkin şekilde korumasını beklediklerini söyledi.

Guo çarşamba günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın 600.000 Çinli öğrencinin ABD üniversitelerine kabul edileceğini belirten açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Trump'ın Çinli öğrencileri kabul yönündeki açıklamasını ABD tarafının somut olarak hayata geçirmesini temenni ediyoruz" diyen sözcü, eğitim alanındaki etkileşim ve işbirliğinin, farklı ülkelerin halkları arasındaki etkileşim ve anlayışı güçlendirmeye yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.