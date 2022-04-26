Çin, ABD'den Afgan Varlıklarını Yasa Dışı Dondurma Uygulamasını Derhal Kaldırmaya Çağırıyor - Haberler

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Çin, ABD'den Afgan Varlıklarını Yasa Dışı Dondurma Uygulamasını Derhal Kaldırmaya Çağırıyor

Xinhua - Güncel
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Çin, ABD'den Afgan Varlıklarını Yasa Dışı Dondurma Uygulamasını Derhal Kaldırmaya Çağırıyor

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin demokrasi ve insan hakları hakkında konuşmaya yetkin olmadığını belirterek, bu ülkenin yapması gereken şeyin, Afganistan Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik yasa dışı...

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin demokrasi ve insan hakları hakkında konuşmaya yetkin olmadığını belirterek, bu ülkenin yapması gereken şeyin, Afganistan Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik yasa dışı dondurma uygulamasını derhal kaldırmak olduğunu belirtti. Wang açıklamayı, olağan basın toplantısında, 14 BM bağımsız insan hakları uzmanının Pazartesi günü yayınladığı açıklamaya ilişkin soru üzerine yaptı. Açıklamada, ABD hükümeti, milyarlarca ABD doları değerindeki Afgan varlığını dondurarak, hayatı Afgan kadınlar için daha da kötüleştirmekle suçlanıyor.

ABD'nin 20 yıl süren Afganistan işgali, 30.000'den fazla sivil de dahil olmak üzere 174.000 Afgan'ın hayatına mal oldu. Wang, işgalin, Afganların yaklaşık üçte birini mülteci durumuna düşürdüğünü, Afganların yarısından fazlasının da bu süre içinde aşırı derecede açlıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun nadir görülen bir insani felakete yol açtığını vurguladı. ABD'nin bir ülkenin büyük bir kısmını yok edip, bir neslin geleceğini heba ettiğine işaret eden Wang, ABD'nin sonunda ülkeden sadece çekip gitmekle kalmadığını, aynı zamanda Afgan halkının hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu parayı da aldığını belirtti. Sözcü, bunun ABD'nin sözde kurallara dayalı uluslararası düzen anlayışının barbarlık ve zulüm yönünü tamamen ifşa ettiğini bildirdi. Wang, "ABD'nin yapması gereken, Afgan Merkez Bankası'nın varlıklarına yönelik yasa dışı dondurma uygulamasını derhal kaldırmak, Afgan halkından kaybedilen 20 yıl için özür dileyip zararlarını tazmin etmek ve Afgan halkının katillerini adalete teslim etmek" dedi.

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Xinhua / Güncel

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