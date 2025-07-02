Çin, ABD'de Tutuklanan İki Vatandaşı İçin Önlemler Alacak

Çin, ABD'de 2 Çin vatandaşının tutuklanmasına ilişkin, vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ABD'de 2 Çin vatandaşının askeri bilgi ve kaynak topladıkları suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin konuştu.

Konuya ilişkin detaylara hakim olmadığını belirten Mao, "Ancak, mesnetsiz 'Çinli casus' iddialarına her zaman karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Mao ayrıca, Çin vatandaşlarının meşru hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

2 Çin vatandaşı tutuklanmıştı

Adalet Bakanlığı, Çin vatandaşları Liren Lai (39) ve Yuance Chen'in (38) Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen bir karşı istihbarat soruşturması kapsamında tutuklandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Liren ve Yuance'nin, Çin'in dış istihbarat servisi adına ABD donanması hakkında askeri bilgi ve kaynak topladıkları gerekçesiyle casusluk yapmakla suçlandığı ifade edilmişti.

Çinlilerin üs fotoğrafları çektiği aktarılan açıklamada, ayrıca Çin istihbaratı için çalışabilecek ordu mensupları buldukları ve bu amaçla finansman sağladıkları iddia edilmişti.