Çin, ABD'de tespit edilen yüksek irtifa istihbarat balonuna dair iddiaları doğrulamıyor

Çin, ABD'li savunma yetkililerinin, bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun "Çin'e ait olduğuna" dair iddialarını doğrulamaktan kaçındı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, "Konuya dair bilgi toplamaya ve olguları doğrulamaya çalışıyoruz." dedi.

Balonun Çin'e ait olup olmadığını doğrulamaktan veya yalanlamaktan kaçınan Sözcü Mao, "Şunu vurgulamak isterim ki; ne olduğu tam anlaşılmadan spekülasyonlarla olayı abartmak, sorunu çözmeye yardımcı olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Mao, "Çin, sorumlu bir ülke olarak uluslararası hukuka uygun hareket etmektedir. Hiçbir ülkenin egemenliğini ve hava sahasını ihlal etmeye niyetimiz yok. Umarız ilgili taraflar, meseleyi sakin kafayla ele alır." değerlendirmesinde bulundu.

Olayın, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in beklenen Çin ziyaretini ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Mao, "Bakan Blinken'ın Çin'i ziyaret edip etmeyeceği konusunda şu anda paylaşabileceğim bir bilgi yok." yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği ileri sürülmüştü.

Yetkililer, balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulamıştı.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirildi.

Çin'e ait istihbarat balonlarının, ABD hava sahasında tespit edilmesinin ilk olmadığını, son yıllarda benzerlerine rastlandığını vurgulayan savunma yetkilileri, bu konuda Çin tarafıyla askeri kanallardan iletişim kurduklarını ancak Pekin'in eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen yıl Tayvan'a yaptığı ziyarete tepki olarak askeri diyalog mekanizmasını askıya almasının ardından bu olanağın ortadan kalktığını vurguladı.