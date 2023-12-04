Çin-AB Zirvesi 7 Aralık'ta Beijing'de Gerçekleştirilecek
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında kararlaştırıldığı üzere 24. Çin-AB Zirvesi'nin 7 Aralık'ta Beijing'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geleceği belirtildi.
BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında kararlaştırıldığı üzere 24. Çin-AB Zirvesi'nin 7 Aralık'ta Beijing'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Hua, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geleceğini söyledi.
Sözcü ayrıca Çin Başbakanı Li Qiang, Charles Michel ve Ursula von der Leyen'in zirveye eş başkanlık yapacağını açıkladı.