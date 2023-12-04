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Çin-AB Zirvesi 7 Aralık'ta Beijing'de Gerçekleştirilecek

4 Aralık 2023 11:07 Son Güncelleme: 11:09 Abone Ol

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasında kararlaştırıldığı üzere 24. Çin-AB Zirvesi'nin 7 Aralık'ta Beijing'de gerçekleştirileceğini duyurdu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geleceği belirtildi.