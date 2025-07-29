Çin, AB Parlamentosu'nun Taiwan Ziyaretine Sert Tepki Gösterdi

BRÜKSEL, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği Sözcüsü, AB Parlamentosu'nun bazı üyelerinin kısa süre önce Çin'in Taiwan bölgesine yaptıkları ziyaretten büyük memnuniyetsizlik duyduklarını ve söz konusu ziyarete güçlü şekilde karşı olduklarını söyledi. Sözcü, söz konusu ziyaretin, tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in içişlerine açık müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Bu konuyla ilgili olarak rahatsızlıklarını Avrupa tarafına diplomatik kanallardan ilettiklerini belirten sözcü, "Taiwan sorunu, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne ilişkin bir konudur ve Çin'in temel çıkarlarının özünde yer almaktadır" dedi. Sözcü, tek Çin ilkesinin, uluslararası toplum tarafından evrensel olarak tanınan temel bir uluslararası ilişkiler normu olduğunu vurguladı.

Çin-AB ilişkilerinin kuruluşunda ve gelişiminde siyasi temeli de oluşturan bu ilkenin, aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu belirten sözcü, "Taiwan meselesi, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen tamamen Çin'in içişlerine ait bir konudur" dedi.

AB Parlamentosu ile Taiwan yetkilileri arasındaki her türlü resmi etkileşime kesin olarak karşı olduklarını vurgulayan sözcü, AB'nin temel kurumlarından biri olan AB Parlamentosu'na birliğin Çin'e yönelik siyasi taahhüdünü yerine getirme çağrısında bulundu.

Sözcü, Avrupa tarafına derhal yanlışlarını düzeltme, "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten kaçınma, tek Çin ilkesini ciddiyetle uygulama ve Çin-AB ilişkilerinin siyasi temelini etkin şekilde koruma çağrısı yaptı.