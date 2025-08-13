Çin, AB'nin Yaptırımlarına Yanıt Verdi

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı yaptırımlarda iki Çinli finans kurumunu yaptırım listesine alması üzerine AB'de faaliyet gösteren 2 finans kurumuna yönelik karşı önlemler aldıklarını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası ve yasanın uygulanmasına ilişkin yönetmelik uyarınca Çin'deki kuruluş ve kişilerin, AB'de faaliyet gösteren UAB Urbo Bankas ve AB Mano Bankas adlı iki finans kurumuyla ilgili işlemlerde, işbirliğinde ve diğer faaliyetlerde bulunmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada AB'nin 9 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren yaptırımlarının, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiği, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına büyük zarar verdiği ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerine ve finansal işbirliğine ciddi düzeyde olumsuz etki yaptığı belirtildi.

Bakanlık, AB tarafının Çin ile AB ve üyeleri arasında ekonomik, ticari ve finansal alanlarda kurulan uzun soluklu işbirliği ilişkilerini el üstünde tutmasını, yanlışlarını düzeltmesini ve Çin'in çıkarlarını ve Çin-AB işbirliğini zedelemeye son vermesini temenni ettiklerini kaydetti.