Çin, AB Konyak İhracatçılarına Anti-Damping Vergisi Muafiyeti Sağladı

BEİJİNG, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) konyak ithalatına yönelik anti-damping soruşturmasının nihai kararında 34 AB konyak üreticisinin fiyat taahhütlerini kabul etti.

Bakanlık yetkilisi cumartesi günü, belirli AB'li konyak ihracatçılarının anlaşmaya varılan şartları yerine getirmeleri halinde anti-damping vergilerinden muaf tutulmasına ilişkin cuma günü alınan nihai karar ile ilgili soruları yanıtladı. Yetkili, söz konusu şirketlerin anlaşmaya varılan şartları yerine getirmeleri halinde Çin'e ihracat yaparken anti-damping vergilerine tabi olmayacaklarını söyledi.

Yetkili, "Soruşturma makamının bu davada fiyat taahhütlerini kabul etmesi, Çin'in ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare ile çözme isteğini bir kez daha ortaya koydu" dedi.

Yetkili, anti-damping uygulamalarında, ihracatçıların ürünlerini belirli fiyat eşiğinin altında satmamayı kabul etmeleri ve bunun soruşturma makamı tarafından kabul edilmesi halinde, söz konusu ihracatın anti-damping vergilerinden muaf tutulduğunu ifade etti.

Davaya müdahil olan AB sanayi birlikleri ile şirketlerinin fiyat taahhütleri için gerekli zaman dilimi içinde başvuruda bulunduklarını söyleyen yetkili, yasal incelemenin ardından soruşturma makamının bu şirketlerden 34'ünün Çin yasaları uyarınca gerekli koşulları karşıladığına karar verip taahhütlerini onayladığını belirtti.

Yetkili, bu şirketlerin sonuç olarak Çin'e yaptıkları ihracatta anti-damping vergisine tabi tutulmayacaklarını vurguladı.