Çin, AB Komisyonu Başkanı'nın Sanayi Politikasına Eleştirilerine Yanıt Verdi

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kısa süre önce yaptığı Çin'in sanayi politikalarına ilişkin açıklamaların gerçeklere dayanmadığını ve önyargı ve çifte standartlarla dolu olduğunu belirterek, söz konusu ifadelerden son derece rahatsızlık duyduklarını ve bu ifadelere kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Guo, çarşamba günkü basın toplantısında Von der Leyen'in 16 Haziran'da G7 Zirvesi'nde kullandığı ifadeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in endüstriyel sübvansiyon politikasının açıklık, eşitlik ve kurallara uygunluk ilkelerine uygun olduğunu ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına sıkı sıkıya riayet ettiğini belirten Guo, Çin'in endüstriyel kalkınmasının sürekli teknolojik inovasyon, kapsamlı üretim, tedarik zinciri sistemi, tam piyasa rekabeti ve bol insan kaynağına dayandığını ve sübvansiyonlardan değil, gerçek yetkinliklerden güç aldığını vurguladı.

Guo, Çin'in yeni enerji üretim kapasitesinin, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye ve enerji dönüşümüne önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Guo, bazı ülkelerin kendi rekabet güçleri ve pazar paylarıyla ilgili endişelerinin bir yansımasından başka bir şey olmayan sözde "kapasite fazlası" söyleminin, bu ülkeler tarafından korumacı önlemlerini meşrulaştırmak üzere bahane olarak kullanıldığını ifade etti.

Sözcü, son yıllarda Avrupalı işletmelere destek olarak sürekli büyük miktarlarda sübvansiyon sağlamaya yönelik sanayi politikaları uygulayan AB'nin, açıkça Avrupa menşeli ürünlerinin satın alınmasına öncelik verilmesini bile tavsiye ettiğine işaret etti.

Guo, istatistiklerin eksik olduğunu kaydederek, 2021'den 2030'a kadar AB'nin 1,44 trilyon euronun üzerinde çeşitli sübvansiyonlar sağlayacağını ve 2024 itibarıyla 300 milyar eurodan fazla sübvansiyonun verilmiş olduğunu vurguladı.

An itibarıyla AB'nin ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve rekabet gücünü artırmak için çaba sarf ettiğini dile getiren Guo, birliğin çifte standartlardan uzaklaşması ve daha fazla açıklık ve işbirliğini benimsemesi gerektiğini söyledi.

Çin-AB işbirliğinde diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yıl boyunca verimli sonuçlar elde edildiğini ve iki tarafın da somut faydalar elde ettiğini belirten sözcü, Çin'in dış dünyaya üst düzey açılma politikasına olan bağlılığının, Avrupalı şirketlere geniş pazar ve kalkınma fırsatları sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Avrupa ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya ve kazan-kazan sonuçları ve ortak kalkınma elde etmek üzere ticari sorunları uygun şekilde çözüme kavuşturmaya istekli olduklarını kaydeden sözcü, Çin'in kalkınma haklarını baltalayacak ve kendi çıkarlarını Çin'in çıkarlarına üstün tutacak her türlü girişime kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.