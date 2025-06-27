Çin, AB'den Toluidin İthalatına Uygulanan Anti-Damping Vergilerini 5 Yıl Daha Uzatıyor

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Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden toluidin ithalatına uygulanan anti-damping vergilerini 5 yıl daha uzatma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, yerli sanayinin korunmasına yönelik bir inceleme sonucunda verildi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, boya, ilaç ve tarım kimyasalları üretiminde yaygın olarak kullanılan organik bir kimyasal olan toluidinin Avrupa Birliği'nden ithalatına uygulanan anti-damping vergilerini cumartesi gününden itibaren 5 yıl daha uzatılacağını açıkladı.

Çin, 2013 yılında AB'den yapılan toluidin ithalatına, ürünlerin Çin pazarına piyasa fiyatlarının altında sürüldüğü gerekçesiyle anti-damping vergisi getirmiş, 2019 yılındaysa bu vergileri 5 yıl daha uzatma kararı almıştı.

Cuma günü duyurulan son karar ise bir yıl önce başlatılan ve anti-damping vergilerinin kaldırılması halinde yerli sanayinin zarar göreceğini ortaya koyan incelemenin ardından verildi.

Anti-damping vergisi oranları, LANXESS Deutschland GmbH şirketinden yapılan kimyasal ithalatı için yüzde 19,6, diğer tüm AB şirketlerinden yapılan ithalat içinse yüzde 36,9 olarak belirlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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