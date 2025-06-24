Çin, 80. Yıldönümünü Coşkuyla Kutlayacak

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, başkent Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümüne ilişkin tören planları hakkında basın toplantısı düzenledi, 24 Haziran 2025.

Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 3 Eylül'de Çin'in başkenti Beijing'in Tian'anmen Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan geçit töreninde yerli üretilen ve aktif kullanımda olan askeri ekipmanlar sergilenecek.

Çin Merkez Askeri Komisyon Genelkurmay Dairesi'nden kıdemli subay Wu Zeke, salı günkü basın toplantısında geçit töreninde yer alan yürüyüş birlikleri, zırhlı birlikler ve hava birliklerinin, insansız ve akıllı ekipmanlar gibi yeni tip muharebe güçlerini sergileyeceğini söyledi. (Fotoğraf: Jin Liangkuai/Xinhua)