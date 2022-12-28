Çin, 8 Ocak 2023'ten İtibaren Pasaport ve Vize Vermeye Yeniden Başlayacak

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin, hafifletilen Kovid-19 müdahale önlemleri kapsamında 8 Ocak 2023'ten itibaren göç idaresi politika ve önlemlerini optimal hale getirecek.

BEİJİNG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin, hafifletilen Kovid-19 müdahale önlemleri kapsamında 8 Ocak 2023'ten itibaren göç idaresi politika ve önlemlerini optimal hale getirecek.

Çin Ulusal Göç İdaresi, Salı günü yayınladığı duyuruda, optimal hale getirilen politika ve önlemler kapsamında söz konusu tarihten itibaren Çin vatandaşlarının turizm ve arkadaş ziyareti amacıyla yurtdışına çıkmak için normal pasaport başvurularının kabul edilip onaylanmasına yeniden başlanacağını söyledi.

Duyuruda idarenin, Çin ana karası vatandaşlarının turizm ve ticaret amaçlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne ziyaretlerinin onay işlemlerine ve Çin Halk Cumhuriyeti giriş/çıkış izinleri ile sınır kontrol alanları için giriş/çıkış izinlerinin verilmesine de yeniden başlayacağı belirtildi.

Yabancıların normal vize, kalma izni ve oturum izni başvurularına ilişkin hizmetlerin yeniden başlayacağının hatırlatıldığı duyuruda acil ihtiyaç durumunda hızlandırılmış prosedürlere başvurulabileceği dile getirildi.

Duyuruda yeniden başlayan hizmetler arasında liman vizelerinin verilmesi, 24/72/144 saatlik vizesiz geçiş politikasının uygulanması ve geçici giriş izinlerinin verilmesinin yer aldığı da vurgulandı.

Ülkede kara limanları ve kanallarından yolcu geçiş izninin yanı sıra yolcuların ve sınır bölge sakinlerinin, sınır bölge sakinlerine yönelik kara limanları ve koridorlardan giriş ve çıkışına ilişkin hizmetler kademeli olarak eski haline döndürülecek.

Duyuruda Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine bitişik limanlardaki hızlı kanalların normal operasyonlarına başlayacağı belirtildi. Su limanlarının yolcu geçişlerinin yanı sıra seçili limanlarda uluslararası gemi gezisi yolcularının giriş ve çıkışlarına düzenli şekilde yeniden başlanılacağı ifade edildi.

Duyuruda önemli kargo uçuşları için havalimanlarında yeşil koridorlar, kilit önemdeki malzemeleri taşıyan araçlar için kara limanları ve göç denetim istasyonlarında hızlı kanallar ve su limanlarında kullanılan göç denetim biniş kodları için çevrimiçi başvuru portalı gibi uygulanmaya devam edilecek çeşitli kolaylaştırıcı önlemler de listelendi.