Çin, 780.000 petaFLOPS Akıllı Bilgi İşlem Kapasitesiyle Dünyada İkinci Sırada

GUİYANG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin, 780.000 petaFLOPS düzeyine ulaşan toplam akıllı bilgi işlem kapasitesiyle dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Çin Ulusal Veri İdaresi Başkanı Liu Liehong, perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin merkezi Guiyang'da düzenlenen 2025 Çin Uluslararası Büyük Veri Endüstrisi Fuarı'nın açılış töreninde ülkenin akıllı bilgi işlem kapasitesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Liu, ülkenin veri altyapısının inşasını hızlandırmaya devam ettiklerini ve bu yılın temmuz sonuna kadar ülke çapında 25 kentsel bağlantı noktası inşa ettiklerini belirtti.

Söz konusu ilerlemenin, ülkenin başlıca üretim düzeninde stratejik bir proje haline gelen "Doğu Veri, Batı Bilişim" inisiyatifinden kaynaklandığını ifade eden Liu, 8 ulusal bilişim merkezinin yeni bilişim kapasitesinin yüzde 60'ından fazlasını sağladığını, akıllı bilgi işlem kapasitesinin ise 620.000 petaFLOPS düzeyine ulaştığını söyledi.

Liu, bu girişimin öncüsü olarak son yıllarda önde gelen bir ulusal bilgi işlem merkezi inşa etmek için yoğun çaba gösterdiklerini, özellikle dünyanın ilk 400G tam optik ağ bilgi işlem kanalını başarıyla kurduklarını açıkladı.

30 Ağustos'a kadar sürecek olan üç günlük fuar, 16.000'den fazla konuğun ve 375 şirketin katılımıyla geniş bir etkileşim ve etkinlik yelpazesine ev sahipliği yapıyor.