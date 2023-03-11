Çin 7 Yıldır Dünyanın En Büyük Lojistik Pazarı Olmayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin, 2022 yılında dünyanın en büyük lojistik pazarı olarak pozisyonunu korudu ve yedi yıldır bu unvanı kimseye kaptırmadı.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin, 2022 yılında dünyanın en büyük lojistik pazarı olarak pozisyonunu korudu ve yedi yıldır bu unvanı kimseye kaptırmadı.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun verilerine göre ülkenin lojistik sektörünün toplam geliri geçen yıl 12,7 trilyon yuan (yaklaşık 1,82 trilyon ABD doları) oldu.

Sosyal lojistiğin büyüklüğü, 2022'de 347,6 trilyon yuana ulaştı.

Çin'in en önemli 50 lojistik şirketinin geçen yıl yaklaşık 2 trilyon yuan gelir elde ettiğini kaydeden federasyon, piyasada uluslararası düzeyde rekabetçi işletmelerden oluşan bir grubun ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

Federasyon, modern bir lojistik sistemi kurmak için Çin'in demiryolları ve limanlar da dahil olmak üzere lojistik altyapısının dijital dönüşümü üzerinde çalışması ve sektördeki kaynakların entegrasyonunu teşvik etmesi gerektiğini belirtti.