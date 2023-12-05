Çin, 6G Teknolojisinin Gelişim ve İnovasyonunu Hızlandıracak Önlemler Açıkladı

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Zhang Yunming, 6G teknolojisinin gelişim ve inovasyonunu hızlandıracak önlemleri açıkladı. Zhang, bakanlığın ilgili departmanlarla işbirliği yaparak kalkınma hedeflerini belirlediğini, teknolojik araştırma ve geliştirmeyi ilerlettiğini ve küresel işbirliğini teşvik ettiğini söyledi.

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Zhang Yunming, 6G teknolojisinin gelişim ve inovasyonunu hızlandıracak önlemleri açıkladı.

Zhang, Salı günü yaptığı açıklamada kalkınma hedeflerini belirlemek, teknolojik araştırma ve geliştirmeyi ilerletmek ve küresel işbirliğini teşvik etmek amacıyla bakanlığın ilgili departmanlarla işbirliği yaptığını söyledi.

Zhang, politika desteğinin bir parçası olarak, bakanlığın IMT-2030 (6G) Tanıtım Grubu'nun oluşturulmasını sağladığını ve 5G ile 6G sistemleri için 6GHz spektrumunu tahsis ettiğini de sözlerine ekledi.

Zhang, bakanlığın sonraki adımlarda 6G uygulamasının temellerini sağlamlaştıracağını, güçlü bir 6G ekosistemini beslemek üzere sektörler arası işbirliğini kolaylaştıracağını ve aynı zamanda küresel birleşik 6G standartlarının oluşturulmasını teşvik edeceğini belirtti.